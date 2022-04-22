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Жители Подмосковья смогут бесплатно распечатать портреты для «Бессмертного полка» в МФЦ

Анастасия Колоскова

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Жители Подмосковья смогут бесплатно распечатать портреты для «Бессмертного полка» в МФЦ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники многофункциональных центров Подмосковья будут бесплатно распечатать портреты ветеранов для участия в традиционной акции «Бессмертный полк». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в областном Мингосуправления, ИТ и связи.

— Жители Подмосковья могут бесплатно распечатать портреты для штендеров к акции «Бессмертный полк» в пятидесяти одном центре «Мои Документы», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она уточнила, что жителям достаточно лишь принести в офис МФЦ фотографию на электронном или бумажном носителе.

Портреты для участия в акции будут приниматься до конца апреля — начала мая.

На сайте проекта «Бессмертный полк» размещены несколько инструкций, рассказывающих, как можно изготовить штендер для портрета самостоятельно, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что аналогичной услугой могут воспользоваться и жители столицы. Сотрудники городских центров госуслуг «Мои документы» помогут им составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка».

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