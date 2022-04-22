Москвичи могут напечатать портрет к шествию «Бессмертного полка» в офисах «Мои документы»

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Сотрудники столичных центров госуслуг «Мои документы» помогут жителям города составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва». Проект «Бессмертный полк. Москва» реализуется в офисах «Мои документы» с 2015 года. Сейчас в книге памяти хранится более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Для участия в проекте необходимо принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Оригиналы сразу же вернут владельцам.

Также информацию о своих предках-участниках ВОВ можно оставить на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в 2022 году акцию «Бессмертный полк» проведут в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с коронавирусной пандемией.