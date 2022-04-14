«Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном формате

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В 2022 году акцию «Бессмертный полк» проведут в традиционном формате. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров в четверг, 14 апреля.

— Мы два года с вами из-за пандемии собираться вместе плечом к плечу, пройти по городам нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, не могли. Но в этом году, сплотившись в едином порыве, пройдем с портретами своих родных и близких, — заявил он.

В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса, передает РИАМО.

До этого стало известно, что каждый желающий сможет бесплатно распечатать портреты героев к акции «Бессмертный полк». На сайте проекта можно выбрать оформление для портрета и создать штендер.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Кроме того, на официальном сайте Кремля появилась возможность аккредитации представителей средств массовой информации для освещения генеральной репетиции военного парада и самого парада Победы.

Позже стало известно, что генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы пройдет на Красной площади 7 мая.