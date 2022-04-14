Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном формате

Евгений Белоусов

Общество
«Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном формате
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В 2022 году акцию «Бессмертный полк» проведут в традиционном формате. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров в четверг, 14 апреля.

— Мы два года с вами из-за пандемии собираться вместе плечом к плечу, пройти по городам нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, не могли. Но в этом году, сплотившись в едином порыве, пройдем с портретами своих родных и близких, — заявил он.

В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса, передает РИАМО.

До этого стало известно, что каждый желающий сможет бесплатно распечатать портреты героев к акции «Бессмертный полк». На сайте проекта можно выбрать оформление для портрета и создать штендер.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Кроме того, на официальном сайте Кремля появилась возможность аккредитации представителей средств массовой информации для освещения генеральной репетиции военного парада и самого парада Победы.

Позже стало известно, что генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы пройдет на Красной площади 7 мая.

Читайте также:
«Бессмертный полк» 2022 год День Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лиханов
Александр Лиханов

Поддерживаем наших фермеров

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Глупость не может быть больше оправданием

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Все мнения
О проекте