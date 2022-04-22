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Название остановок на острове Балчуг изменят

Антон Махов

Город
Название остановок на острове Балчуг изменят
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Остановки на острове Балчуг в центре Москвы переименуют с 23 апреля. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, остановка «Большой Краснохолмский мост» теперь будет называться «Садовническая улица, 77», а остановка «Детская поликлиника № 18» — «Большой Краснохолмский мост», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что из-за прохождения техники для военного парада с ночи 20–21 апреля до ночи 21–22 апреля поменяется режим работы маршрутов и остановок наземного транспорта в разных частях Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 апреля.

В ночь на 21 апреля автобусы н5 будут курсировать между Каширским шоссе и станцией метро «Кузьминки». Днем перестанет работать остановка «Силикатный завод» для автобусов № 27, 48, 294, 322 и с344.

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