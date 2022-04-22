Reuters: ЕК допускает оплату российского газа в рублях при определенных условиях

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Компании Евросоюза при соблюдении некоторых условий смогут платить России за газ в рублях, при этом не нарушая санкции, введенные в отношении Москвы. Письмо с соответствующими разъяснениями направила в страны ЕС Европейская комиссия. Об этом в пятницу, 22 апреля сообщило агентство Reuters.

В документе отмечается, что оплата газа в рублях «может включать в схему транзакций Центробанк [РФ], что станет нарушением санкций ЕС». При Еврокомиссия считает «возможным вносить оплату в долларах или евро (для последующей конвертации в рубли — прим. «ВМ») по существующим контрактам».

По данным агентства, согласно одной из вероятных схем оплаты в рублях, европейские получатели газа могут открыть счета в долларах или евро в банке России, на который компании будут зачислять средства, конвертируя их в рубли, и осуществлять оплату. Указанная схема исключает блокировку западными странами оплату за российский газ.

ЕК уточнила, что «российский указ не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».

Компетенции ЕК не позволяют запрещать или разрешать компаниям ЕС платить за российский газ в той или иной форме. Она может лишь оценивать выполнения компаниями юридических норм, в том числе санкционных, пишет ТАСС.

В конце марта российский президент Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.