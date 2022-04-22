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Электрощетку и крем стоимостью более 20 тысяч рублей украли из московской аптеки

Лала Манушакян

Происшествия
Электрощетку и крем стоимостью более 20 тысяч рублей украли из московской аптеки
Фото: tambov.gov.ru

Неизвестные похитили зубную щетку и крем общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей в одной из столичных аптек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 22 апреля.

Там рассказали, что 20 апреля в отделение полиции по Басманному району поступило обращение от управляющей аптекой на Маросейке. По словам женщины, неизвестные разбили стекло аптечной витрины и похитили зубную щетку и косметический крем на сумму 20 659 рублей.

После этого злоумышленники скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Кража».

До этого правоохранители задержали 34-летнюю приезжую, подозреваемую в краже драгоценных украшений. По данным полиции, подозреваемая работала сиделкой у потерпевшей. В момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила из шкатулки несколько золотых и серебряных цепочек и кулонов со вставками из полудрагоценных камней, а также пять серебряных колец.

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