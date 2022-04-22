Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несколько детских садов построят на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева

Город
Несколько детских садов построят на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На юго-востоке столицы планируется ввести в эксплуатацию несколько детских садов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Четыре детских сада общей вместимостью 1150 мест будут построены в Некрасовке. Еще один детский сад для 200 малышей появится в районе Южнопортовый, — отметил глава города.

На данный момент в столице строятся около 30 образовательных учреждений за счет городского бюджета, в том числе учебный корпус и две школы в Некрасовском районе, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

13 апреля заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест.

До этого в Некрасовке построили детский сад на 225 воспитанников. Для каждой группы построили свой блок помещений: спальня, игровая, раздевалка, буфет и туалет. Также в здании есть залы для занятий физкультурой и музыкой, помещения для развивающих занятий, медицинский блок с процедурной, кабинетами логопеда и психолога.

Читайте также:
Детские сады Район Некрасовка Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте