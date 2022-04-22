Несколько детских садов построят на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На юго-востоке столицы планируется ввести в эксплуатацию несколько детских садов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Четыре детских сада общей вместимостью 1150 мест будут построены в Некрасовке. Еще один детский сад для 200 малышей появится в районе Южнопортовый, — отметил глава города.

На данный момент в столице строятся около 30 образовательных учреждений за счет городского бюджета, в том числе учебный корпус и две школы в Некрасовском районе, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

13 апреля заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест.

До этого в Некрасовке построили детский сад на 225 воспитанников. Для каждой группы построили свой блок помещений: спальня, игровая, раздевалка, буфет и туалет. Также в здании есть залы для занятий физкультурой и музыкой, помещения для развивающих занятий, медицинский блок с процедурной, кабинетами логопеда и психолога.