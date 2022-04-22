Путин примет в Москве генсека ООН Гутерреша

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля, примет генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша, который посетит Москву для проведения переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным, — цитирует Пескова ТАСС.

Визит Гутерреша в Москву также подтвердили в ООН.

Генсек планирует обсудить возможные шаги для прекращения боевых действий на Украине, чтобы предоставить местным жителям возможность покинуть небезопасные территории, отметила заместитель представителя генсека ООН Эри Канеко.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что язык ультиматумов для России является неприемлемым и страна не потерпит его со стороны Украины.