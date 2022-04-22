Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины

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Язык ультиматумов для Российской Федерации является неприемлемым, и страна не потерпит его со стороны Украины. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 22 апреля.

Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Россия на заявления украинского президента Владимира Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».

— Мы никаких ультиматумов не терпим, — ответил на это российский министр.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.

22 апреля стало известно, что главы российской и украинской делегаций провели несколько продолжительных разговоров.

Тема переговоров РФ и Украины была также затронута во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля. Президент во время звонка, в частности, отметил, что именно Киев не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь».