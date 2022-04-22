Главы делегаций РФ и Украины провели несколько продолжительных разговоров

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Главы российской и украинской делегаций в пятницу, 22 апреля, провели несколько длительных разговоров.

— Сегодня было несколько длительных разговоров между главами делегаций, — заявил ТАСС источник в российской делегации.

Тема переговоров РФ и Украины была также затронута во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и главы Евросовета Шарль Мишеля. Президент во время звонка в частности отметил, что именно Киев не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь».

Кроме того, Путин также напомнил, что российские солдаты делают все возможное, чтобы защитить гражданское население. Однако, по словам президента, ВСУ продолжают массированные обстрелы населенных пунктов, а также грубо нарушают гуманитарное право. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Евросоюз мог повлиять на решения Киева, но в Брюсселе сочли верным «разрешить ситуацию на Украине военным путем».

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.