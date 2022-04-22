Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин: Киев не позволяет заблокированным на «Азовстали» боевикам сдаться

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин: Киев не позволяет заблокированным на «Азовстали» боевикам сдаться
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что именно украинское правительство не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь».

— Всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью, — уточнил глава государства.

Путин также напомнил, что российские солдаты делают все возможное, чтобы защитить гражданское население: открываются гуманитарные коридоры, объявляются «режимы тишины» для безопасной эвакуации.

Однако, по словам президента РФ, ВСУ продолжают массированные обстрелы населенных пунктов, а также грубо нарушают гуманитарное право. В связи с этим Путин подчеркнул, что Евросоюз мог повлиять на решения Киева, но в Брюсселе сочли верным «разрешить ситуацию на Украине военным путем», отмечается на сайте Кремля.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Евросоюз (ЕС) Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте