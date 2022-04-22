Путин: Киев не позволяет заблокированным на «Азовстали» боевикам сдаться

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что именно украинское правительство не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь».

— Всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью, — уточнил глава государства.

Путин также напомнил, что российские солдаты делают все возможное, чтобы защитить гражданское население: открываются гуманитарные коридоры, объявляются «режимы тишины» для безопасной эвакуации.

Однако, по словам президента РФ, ВСУ продолжают массированные обстрелы населенных пунктов, а также грубо нарушают гуманитарное право. В связи с этим Путин подчеркнул, что Евросоюз мог повлиять на решения Киева, но в Брюсселе сочли верным «разрешить ситуацию на Украине военным путем», отмечается на сайте Кремля.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.