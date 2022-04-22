Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Волонтеры очистят подмосковные водоемы и реки в рамках экопроекта

Лала Манушакян

Общество
Волонтеры очистят подмосковные водоемы и реки в рамках экопроекта
Фото: Рixabay

На территории Подмосковья в рамках волонтерского экологического проекта «Мусорная рыбалка» планируется возобновить фильтрацию рек и других водоемов, а также прибрежных зон от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области в пятницу, 22 апреля.

— Наша цель — привлечь внимание к проблемам экологии и напомнить о вреде, который наносит окружающей среде мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими. В тех местах, где активисты наводят порядок, они устанавливают таблички с призывами соблюдать чистоту и порядок и, конечно же, своими добрыми делами подают пример жителям и гостям Подмосковья, — отметила руководитель экологического проекта Наталья Караськова.

Организатором мероприятия, которое впервые стартовало еще летом 2020 года, стала некоммерческая компания «Лаборатория развития территорий городской среды». Как уточняется, собранный мусор и прочие отходы будут утилизированы по фракциям, согласно правилам раздельного сбора, передает «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна в зонах отдыха, где предусмотрено купание.

Читайте также:
Подмосковье Экология Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте