Волонтеры очистят подмосковные водоемы и реки в рамках экопроекта

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На территории Подмосковья в рамках волонтерского экологического проекта «Мусорная рыбалка» планируется возобновить фильтрацию рек и других водоемов, а также прибрежных зон от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области в пятницу, 22 апреля.

— Наша цель — привлечь внимание к проблемам экологии и напомнить о вреде, который наносит окружающей среде мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими. В тех местах, где активисты наводят порядок, они устанавливают таблички с призывами соблюдать чистоту и порядок и, конечно же, своими добрыми делами подают пример жителям и гостям Подмосковья, — отметила руководитель экологического проекта Наталья Караськова.

Организатором мероприятия, которое впервые стартовало еще летом 2020 года, стала некоммерческая компания «Лаборатория развития территорий городской среды». Как уточняется, собранный мусор и прочие отходы будут утилизированы по фракциям, согласно правилам раздельного сбора, передает «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна в зонах отдыха, где предусмотрено купание.