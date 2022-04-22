В Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе

Фото: Минобороны РФ

Жители Мариуполя могут безопасно передвигаться по улицам города, так как ситуация в нем нормализовалась. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 22 апреля.

— В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов, — заявил он.

Он отметил, что в город поступают в качестве гуманитарной помощи вода и продукты, а также предметы первой необходимости. Власти ДНР расчищают улицы от завалов и вывозят поврежденную украинскую военную технику.

Конашенков назвал фейком и дезинформацией заявления Госдепа США о том, что в Мариуполе сохраняется контроль со стороны ВСУ.

По словам генерал-майора, все оставшиеся украинские нацисты батальона «Азов» вместе с иностранными наемниками надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Он уточнил, что требования российской стороны освободить женщин и детей, которые якобы находятся с ними, военные игнорируют.

Конашенков подчеркнул, что удержание бойцами «Азова» заложников из числа мирных жителей на территории завода является подтверждением того, что они не «защитники, а конченые террористы», передает ТАСС.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.