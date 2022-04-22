У водителя каршерингового авто на севере Москвы нашли почти 300 граммов наркотиков

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД задержали на севере столицы водителя каршерингового автомобиля по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве в пятницу, 22 апреля.

— Сотрудниками 8-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве задержан 30-летний водитель арендованного транспорта по подозрению в незаконном хранении более 280 граммов наркотического средства, — рассказали в полиции.

Правоохранители остановили автомобиль BMW службы каршеринга на 75-м километре внешней стороны МКАД. Автомобилист заметно нервничал, поэтому сотрудники ГИБДД решили осмотреть машину.

В ходе досмотра транспорта полицейские обнаружили и изъяли 72 полимерных свертка общей массой 280,4 грамма, часть из них содержали наркотические средства мефедрон и N-метилэфедрон.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав, поэтому он использовал в каршеринге чужой аккаунт.

До этого начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщи «ВМ», что сотрудниками Госавтоинспекции Москвы был задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков.