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Религиовед Батарчук объяснил, что можно есть и пить на Пасху после Великого поста

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что можно есть и пить на Пасху после Великого поста
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

На Пасху отменяются все ограничения, связанные с продуктами питания. Тем, кто соблюдал пост, в этот день лучше ограничить потребление пищи, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал религиовед Денис Батарчук.

По его словам, все трапезные ограничения снимаются в ночь на Пасху после окончания пасхального богослужения.

— Ночное пасхальное богослужение, в отличие от рождественского, очень непродолжительное: заутреня, литургия и, собственно, все. Так что церковные люди, держащие пост, уже ночью садятся за трапезу и продолжают праздновать, непосредственно вкушая продукты, — рассказал Батарчук.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: все опытные священники предупреждают паству, чтобы люди не набрасывались на ту еду, которой лишали себя во время поста.

Пренебрежение таким советом может повлечь проблемы со здоровьем, отметил эксперт.

— Нередки случаи, когда слишком усердно постящиеся наедаются жирной и всякой другой животной пищей, из-за чего многим становится плохо. Будет неприятно попасть в больницу с отравлением или чем-нибудь еще во время самого главного христианского праздника, так что из поста надо аккуратно выходить. Люди в Великий пост тоже входят постепенно: сначала они отказываются от одних продуктов, потом — от других, чтобы организм постепенно привыкал к лишению, — объяснил религиовед.

Алкоголь на Пасху допускается, однако с ним тоже важно не переборщить, подчеркнул собеседник «ВМ». По его словам, светлый и самый главный праздник не должен превращаться в безудержное застолье.

Праздничный стол в этот день может быть любым, заметил Батарчук.

— Считается, что пасха, кулич и освященные яйца — и есть те блюда, вокруг которых все танцуют. А так любая хозяйка может делать все, что ей угодно. Тут никаких жестких предписаний нет, — подытожил эксперт.

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