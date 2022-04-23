Что важно знать о Благодатном огне

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ежегодно накануне праздника Пасхи, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме вспыхивает Благодатный огонь. Иначе его называют Святым светом. Согласно легендам, огонь в первые минуты прикосновения к нему не обжигает. «Вечерняя Москва» узнала у священника, что символизирует это явление.

По словам настоятеля храма Благовещения в Петровском парке Максима Обухова, согласно библейским сказаниям, первым свидетелем схождения Благодатного огня стал апостол Петр.

В Великую субботу, когда Благодатный огонь сходит, проводится служба в храме Гроба Господня:

— Весь процесс символически изображает страсти Христовы, погребение и воскресение Иисуса Христа.

В то время как вынос Благодатного огня, по словам Обухова, символизирует выход из гроба Света Истинного, то есть воскресшего Спасителя.

— Это древнейшая традиция Иерусалимской церкви. Да и сами по себе огонь или свеча — это христианские символы, которые были сначала осветительными приборами, используемыми во время крестных ходов, а потом стали постоянно применяться во время богослужений.

При этом священник отметил, что сегодня процесс схождения Благодатного огня больше является символическим элементом и не несет в себе никаких сверхъестественных процессов:

— Это как процесс освящения воды — символический жест. Более того, нет никаких доказательств чудесного происхождения огня. А то, что он не обжигает при соприкосновении с телом, — это означает, что для получения источника применялись специальные материалы.

Священник при этом добавил, что Благодатный огонь — это символ победы Иисуса Христа над смертью. По словам Обухова, в Великую субботу у храма Гроба Господня собирается огромное количество паломников со всего мира, чтобы получить Благодатный огонь. А после «этот источник света» распространяется по всей планете.