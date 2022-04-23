На природных территориях Москвы птицы начали вить гнезда

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Птицы начали вить гнезда на природных территориях столицы. В скором времени у пернатых появится потомство. Об этом рассказала специалист экоцентра «Царская пасека» Мосприроды Анна Дмитриева.

По ее словам, в качестве стройматериалов птицы используют ветки, мох, глину и многое другое.

Пернатые также любят селиться в старых гнездах других птиц.

Так, в Москве уже сооружают свои дома синички московки. Чаще всего они селятся в дуплах и пустотах деревьев. Эти пернатые занесены в столичную Красную книгу под второй категорией редкости.

Внешне синичка похожа на большую синицу, однако имеет более холодный окрас и плотное телосложение, рассказали на сайте мэра Москвы.

Ежегодная акция «Каждому пернатому — доступное жилье» по развешиванию домиков для птиц проводится в Москве в период с 1 апреля по 31 октября. Специалисты Мосприроды рассказали, что всего в столице планируется развесить более 200 домиков. Для жилища пернатых подойдут такие материалы, как неструганные доски и акриловые краски природных цветов. Домики рекомендуется вешать в тихих местах на стволах деревьев на высоте от четырех метров и выше.