«Через третий рынок»: эксперт объяснил, зачем нужен параллельный импорт

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Разрешение неофициального ввоза товаров ушедших из России фирм должно помочь обеспечить их наличие в магазинах, а также удержать цены. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института торговой политики ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев.

По словам специалиста, единственное отличие такого варианта от официальных поставок заключается в том, что товар попадает на территорию страны альтернативным путем.

— Это будут не контрафактные товары, а оригинальные, но через третий рынок, не напрямую от производителя. В этом случае потребитель может получить оригинальный товар из большего числа источников, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что обычно бренды выдают лицензию на реализацию товара определенными компаниями на конкретных рынках. Нередко товар одной и той же компании в разных странах даже называется по-разному.

В случае с параллельным импортом это правило нарушается, поэтому обычно к такой мере не прибегают, заметил Данильцев.

— Есть вопрос, в частности, когда заканчиваются права правообладателя и когда товар становится свободным от ограничений. Здесь много юридических моментов. В какой-то мере параллельный импорт был и раньше, затем — в начале рыночных реформ (особенно в девяностые годы). Потом он, естественно, пресекался и сдерживался. В разных странах эту проблему решают по-разному, но есть общее правило — импорт ограничивается, просто в разной степени, — объяснил он.

В нынешних условиях параллельный импорт товаров в Россию — вынужденная мера, которая направлена на смягчение возможных проблем с поставками от ушедших брендов и сдерживание цен, заметил Данильцев.

Как правило, введение такой меры способствует удешевлению товаров, отметил эксперт.

— Почему этого не делают и стараются придерживать: нарушается ценовая политика, права оригинального поставщика. А в нынешней ситуации — как получится, потому что есть противоположные факторы, которые действуют в сторону повышения цен из-за удорожания логистики. Что касается именно наличия, то тут жизнь покажет, я думаю, это позволит некоторым образом смягчить возможные проблемы с поставками. Хотя, опять же, решит ли на сто процентов — тоже непонятно, но, по-видимому, смягчит, — рассказал специалист.

У ушедших или приостановивших работу в России компаний могут быть претензии, отметил Данильцев. В будущем, когда ситуация поменяется, этот вопрос придется урегулировать, заключил собеседник «ВМ».

Минпромторг составил список товаров из 200 брендов для параллельного импорта. Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя свыше 50 групп товаров более 200 брендов.

В перечне присутствует готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие. Также среди товаров называют одежду, текстиль, мех, кожаные изделия, парфюмерию, ТВ-аппаратуру, телефоны, компьютеры, оборудование и механические устройства и транспорт.