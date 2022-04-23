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Минпромторг составил список товаров из 200 брендов для параллельного импорта

Юлия Курганова

Экономика
Минпромторг составил список товаров из 200 брендов для параллельного импорта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Министерство промышленности и торговли России составило список товаров, для которых откроется параллельный импорт. В перечень попали почти 200 брендов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

Минпромторг предложил продавать без разрешения правообладателя свыше 50 групп товаров более 200 брендов. Это готовая потребительская продукция, машины и комплектующие. Также среди товаров называют одежду, текстиль, мех, кожаные изделия, парфюмерию, ТВ-аппаратуру, телефоны, компьютеры, оборудование и механические устройства и транспорт.

В министерстве подтвердили изданию подлинность документа.

Ведомство, в частности, разрешило параллельный импорт продукции Lenovo, Apple, Huawei, Nokia, Siemens, Samsung, Sony и HP. В категории автомобилей в РФ будут ввозить Skoda, Jeep, Chrysler, Tesla, Cadillac, Nissan, Land Rover, Volvo, Jaguar, Bentley, Toyota и другие, а также комплектующие к ним, автомобильные двигатели Scania, Toyota, Volkswagen, Nissan, Deutz, Cummins, Kubota, Hyundai, Volvo и промышленное оборудование Siemens и Caterpillar. В список министерства не попали ювелирные изделия и мебель.

Перечень сформирован для возможности ввоза в Россию конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в РФ.

В Минпромторге заявили, что IKEA и Inditex ищут возможность вернуться в РФ. Шведский производитель мебели решает вопрос с настройкой логистики поставок для обеспечения магазинов полным ассортиментом своих товаров.

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