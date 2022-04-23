Собянин рассказал о многочисленных победах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля рассказал об участии москвичей в финалах Всероссийской олимпиады школьников.

По его словам, 16 учеников из столицы стали победителями на олимпиаде по русскому языку. В общей сложности у школьников Москвы насчитывается 93 диплома.

Самое большое количество баллов среди 9-х и 10-х классов набрали Елизавета Хоретоненко и Марина Гурова из школы «Интеллектуал». Среди 11-х классов лучшим стал Артем Борисов из лицея «Вторая школа».

Глава города также отметил результат девятиклассника Матвея Головина из Школы № 1499 имени Героя СССР Ивана Докукина. Юноша испытывает проблемы со зрением, однако это не помешало ему завоевать наивысшую награду.

Московская команда также завоевала 56 дипломов по экологии. Победителем стала выпускница школы № 962 Дарья Чуканова.

Сергей Собянин добавил, что двое москвичей также стали победителями олимпиады по ОБЖ, а 48 — получили дипломы призеров. Также школьники столицы завоевали 70 дипломов по праву и 98 по экономике.

— Поздравляю! Отличный старт во взрослую жизнь, — подытожил мэр в своем Telegram.

11 января сообщалось, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.