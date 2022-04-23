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Собянин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Полина Долганова

Город
Собянин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников социальной службы России с 30-летием их деятельности. Поздравление глава города опубликовал на своей странице в Telegram в субботу, 23 апреля.

По словам мэра, за последние годы в столице сильно изменился подход к оказанию социальной помощи — она стала более адресной и комплексной. Так, например, семьям с детьми помогают соцвыплатами, а тем, кто остался без работы, — с подбором вакансий. Также в городе открываются центры московского долголетия, которые занимаются заботой о москвичах старшего возраста.

На сегодняшний день поддержку от города получают более 4,5 миллиона человек, отметил Собянин.

В качестве примеров чутких и отзывчивых работников социальной сферы мэр привел сотрудницу семейного центра «Измайлово» Марину Евтушенко, тренера реабилитационного центра для инвалидов в Зеленограде Александра Евдокимова и сотрудника центра занятости «Моя карьера» Алексея Грачева.

— Спасибо вам за искреннюю заботу о москвичах и неравнодушие! — подытожил Собянин.

До этого глава города поздравил жителей столицы с Национальным днем донора крови.

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