Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

Прямую трансляцию священного события можно посмотреть на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», НТВ и «Спас».

Ежегодно накануне праздника Пасхи, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме вспыхивает Благодатный огонь. Иначе его называют Святым светом.

По легенде огонь в первые минуты прикосновения к нему никого не может обжечь. «Вечерняя Москва» узнала у священника, что символизирует это явление.

По словам настоятеля храма Благовещения в Петровском парке Максима Обухова, согласно библейским сказаниям, первым свидетелем схождения Благодатного огня стал апостол Петр.

Священник пояснил, что Благодатный огонь является символом победы Иисуса Христа над смертью. По словам Обухова, в Великую субботу у храма Гроба Господня собирается огромное количество паломников со всего мира, чтобы получить Благодатный огонь. А после «этот источник света» распространяется по всей планете.