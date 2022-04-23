Собянин: Более 4,5 миллиона москвичей получают социальную помощь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 4,5 миллиона жителей столицы получают социальную помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 23 апреля.

— Сегодня поддержку города получают больше 4,5 миллиона человек — каждый третий житель столицы, — сказал глава города.

Собянин добавил, что за последние годы подход к оказанию социальной помощи претерпел серьезные изменения. Так, например, она стала более адресной и комплексной, ее также направляют на индивидуальные потребности граждан.

Мэр отметил, что поддержку получают все слои населения. Нуждающимся семьям, как уточняется, помогают социальными выплатами.

Те, кто потерял работу, получают помощь в поиске вакансий, им также предоставляют курсы по переподготовке. Для старшего поколения открываются центры московского долголетия, написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого Собянин рассказал, что 23 апреля празднуется День создания социальной службы России. Он поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником. По его словам, они более 30 лет помогают москвичам в различных жизненных ситуациях.