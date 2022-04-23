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Скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича обновят в Москве

Александр Афонин

Город
Скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича обновят в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В рамках благоустройства в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Главная задача благоустройства переулков, расположенных между улицами Тверская и Большая Никитская, — сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Так, в сквере Арама Хачатуряна будет отремонтировано 760 квадратных метров плиточного покрытия. Там установят 14 уличных торшеров, восстановят около 1,3 тысячи квадратных метров кустарников, а также посадят четыре дерева и более 200 кустарников.

При этом в сквере Мстислава Ростроповича установят восемь новых фонарей. Кроме того, там заменят скамейки и восстановят газон, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров, передает пресс-служба.

До этого стало известно, что в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе будет приведена в порядок территория перед зданием МГХПА имени С. Г. Строганова, где появится новое общественное пространство.

В разработке проекта благоустройства принимали участие преподаватели и студенты академии. Он предусматривает покрытие площади перед зданием гранитом, обновление пешеходных дорожек и высадку кустарников, которые заменят ограждение, перед входом в здание и вдоль забора.

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