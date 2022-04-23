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Собянин сообщил о старте цветочного ландшоу в парке «Зарядье»

Александр Афонин

Город
Собянин сообщил о старте цветочного ландшоу в парке «Зарядье»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В столичном парке «Зарядье» стартовало масштабное цветочное ландшоу «Волны цветения». Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— Обычно такие события проводятся на закрытых ботанических территориях или в рамках городских фестивалей, например «Цветочного джема», — сказал глава города.

Собянин сообщил о старте цветочного ландшоу в парке «Зарядье» Фото: Telegram / Сергей Собянин

Собянин добавил, что «Зарядье» впервые покажет посетителям «океан цветов». Так, 1/10 часть парка будет цвести с конца апреля до середины осени.

Мэр отметил, что ландшафтные зоны парка c колоритом регионов подчеркнут многообразие цветочных композиций. Собянин пригласил всех жителей столицы посмотреть на весну в «Зарядье».

Накануне Собянин рассказал об открытии седьмого благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». По его словам, возвращение мероприятия на городские улицы поможет привлечь в столицу больше гостей и дать новый импульс развитию туристической отрасли Москвы. В течение пасхальной недели будут работать 23 фестивальные площадки в разных частях города.

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