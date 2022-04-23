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Синоптики предупредили о наступлении заморозков в Москве

Александр Афонин

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Город
Синоптики предупредили о наступлении заморозков в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Московский регион во второй половине следующей недели придет похолодание. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили на портале «Метеовести».

Так, 27 апреля Москву настигнет атмосферный фронт с холодной погодой. В ночь на 28 апреля ожидаются заморозки, которые затронут северные районы города.

При этом в ночь на 29 апреля холод охватит уже большую часть региона. Температура местами опустится до минус четырех градусов, также возможны небольшие дожди.

Отмечается, что начало недели будет теплым: столбики термометров достигнут отметки 14–19 градусов. Холодные ночи продолжатся в Подмосковье и Москве до конца апреля, передает РИАМО.

21 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается летнее тепло. Он отметил, что весна перейдет в наступление по всем фронтам и во вторник, 26 апреля, ожидается колебание температур от 16 до 21 градуса.

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