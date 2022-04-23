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Роналду посвятил свой 100-й гол в АПЛ умершему сыну

Александр Афонин

Спорт
Роналду посвятил свой 100-й гол в АПЛ умершему сыну
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в гостевом матче 34-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала».

Португальский игрок попал в створ на 34-й минуте матча. Для Роналду, как уточняется, это стал сотый мяч в рамках турнира.

Также он стал первым футболистом в истории, кому удалось 100 раз поразить ворота соперников в АПЛ и чемпионате Испании. Данный гол форвард посвятил сыну, который недавно скончался при рождении.

18 апреля Роналду сообщил о смерти новорожденного сына. По его словам, это самая большая боль, которую могут испытать родители.

Футболист сказал, что рождение дочки дает ему силы пережить этот момент. Также он выразил благодарность врачам и медсестрам, которые боролись за жизнь ребенка.

В октябре футболист рассказал, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню. Тогда он опубликовал фотографию, на которой пара показывает снимок УЗИ с изображением детей.

После трагедии футболист пропустил матч с «Ливерпулем», но в игре против «Арсенала» вернулся в стартовый состав.

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