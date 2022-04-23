Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к «Бессмертному полку»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил один из организаторов мероприятия Сергей Макаров.

Участники акции смогут создать табличку с портретом ветерана на официальном сайте акции или бесплатно в МФЦ. Для этого необходимо принести в МФЦ фото на электронном или бумажном носителе.

Сотрудники МФЦ помогут разобраться со всеми процедурами при создании таблички-штендера. Кроме того, сделать портрет можно и самостоятельно.

На официальном сайте акции можно выбрать понравившийся дизайн оформления или создать собственный. Далее следует загрузить портрет ветерана и выбрать масштаб фото.

Если портрет с ветераном не сохранился, то можно выбрать вариант штендера без фото. Затем следует заполнить поля с персональными данными предка.

После этого необходимо нажать на кнопку «Сгенерировать мой штендер». При выполнении всех пунктов на экране появится готовый макет, который можно распечатать, передает телеканал «360».

14 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса.