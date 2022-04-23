Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщина родила в Подмосковье ребенка весом более пяти килограммов

Александр Афонин

Общество
Женщина родила в Подмосковье ребенка весом более пяти килограммов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жительница подмосковного Ногинска родила седьмого ребенка, вес младенца превысил пять килограммов.

— Все показатели как у матери, так и у ребенка в норме. На данный момент они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, — сказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской ЦРБ Сирануш Никогосян.

Еще на этапе скрининга медики поняли, что младенец будет крупным и подготовились к естественным родам. Отмечается, что процедура прошла без разрывов и осложнений.

Вес ребенка составил 5130 граммов, а рост — 57 сантиметров. Пациентка родила всех своих детей в местном роддоме и заявила, что не намерена останавливаться, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что ребенок-богатырь весом более 5,5 килограмма появился на свет в столичном роддоме № 8. Малыш, вес которого составляет 5,570 килограмма, родился 18 апреля. Рост новорожденного составил 63 сантиметра.

Это, как уточняется, на целый сантиметр больше, чем у предыдущего рекордсмена роддома. Вполне возможно, что малыш сумел побить рекорд всей столицы.

Читайте также:
Подмосковье Роддома Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте