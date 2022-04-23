Женщина родила в Подмосковье ребенка весом более пяти килограммов

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Жительница подмосковного Ногинска родила седьмого ребенка, вес младенца превысил пять килограммов.

— Все показатели как у матери, так и у ребенка в норме. На данный момент они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, — сказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской ЦРБ Сирануш Никогосян.

Еще на этапе скрининга медики поняли, что младенец будет крупным и подготовились к естественным родам. Отмечается, что процедура прошла без разрывов и осложнений.

Вес ребенка составил 5130 граммов, а рост — 57 сантиметров. Пациентка родила всех своих детей в местном роддоме и заявила, что не намерена останавливаться, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что ребенок-богатырь весом более 5,5 килограмма появился на свет в столичном роддоме № 8. Малыш, вес которого составляет 5,570 килограмма, родился 18 апреля. Рост новорожденного составил 63 сантиметра.

Это, как уточняется, на целый сантиметр больше, чем у предыдущего рекордсмена роддома. Вполне возможно, что малыш сумел побить рекорд всей столицы.