Столичный школьник стал абсолютным победителем в финале Всероссийской олимпиады по физкультуре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одиннадцатиклассник Егор Симбирцев из школы № 1194 стал абсолютным победителем в финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Команда Москвы показала отличный результат, завоевав 38 наград. В число победителей вошли десять ребят — все они воспитанники разных столичных школ, — говорится в сообщении.

Олимпиада проходила в два тура с 16 по 22 апреля. В одном из этапов, теоретико-методическом, за победу боролись более 250 школьников из 78 регионов России.

При этом 11 апреля в Москве начался пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он дает возможность познакомиться с системой, в которой проходят первые этапы всероссийской олимпиады.

С 13 по 14 мая пройдет пригласительный этап по физической культуре для учеников 4–10-х классов. Чтобы принять в нем участие, следует получить специальный код в школе или зарегистрироваться самостоятельно, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о многочисленных победах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников. По его словам, в общей сложности у школьников Москвы насчитывается 93 диплома.

Самое большое количество баллов среди 9-х и 10-х классов набрали Елизавета Хоретоненко и Марина Гурова из школы «Интеллектуал». Среди 11-х классов лучшим стал Артем Борисов из лицея «Вторая школа».