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Агроном рассказала, как весной помочь комнатным растениям

Юлия Курганова

Общество
Агроном рассказала, как весной помочь комнатным растениям
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С приходом весны в природе происходят изменения: увеличивается световой день и оживают растения. Можно наблюдать видимые перемены, которые происходят с комнатными растениями. В этот период растениям необходимо особое внимание. О том, как помочь комнатным цветам пережить весеннее пробуждение рассказала агроном ГБУ «Озеленение» Анна Корчагина.

— Любые изменения — сигнал к действию. Развитие почек, бутонов и новых листьев говорит о том, что растение нужно подкормить, увеличить частоту полива, осмотреть на наличие вредителей, — сообщила она.

Также растению требуется обновление почвы: или пересадка с полной ее заменой, или замена верхнего слоя. Если вовремя не пересадить растение, оно может заболеть и погибнуть, предупредила специалист.

— Подкормку начинают сразу, как только растение дало активную вегетацию и строго после замены почвы через 1,5-2 недели, чтобы дать растению прижиться в новой среде, — пояснила Корчагина.

Кроме того, нужно бдительно следить за своевременным поливом. В зимний период растения поливают с большим интервалом, а потому резкое увеличение частоты полива, может вызвать загнивание корней и отразиться на здоровье растения. Температура воды не должна быть холодной, отметила специалист.

Также следует увлажнить воздух в помещении с помощью специальных устройств, мокрых полотенец на батарее или емкостей с водой. Хорошо проводить опрыскивание из пульверизатора и наблюдать за засушливостью почвы в горшке.

— Растения нужно защитить от палящих лучей, поскольку они могут негативно отразиться на его состоянии, нарушить плавный процесс сезонного перехода. Цветок может начать увядать, терять цвет и листья. Чтобы избежать этого, можно установить защитный экран или повесить шторку. Свет должен быть мягким и рассеянным, — рассказала агроном.

По ее словам, нужно проветривать помещение, доступ свежего воздуха должен быть регулярным.

Необходимо регулярно протирать листочки влажной тканью, очищать их от пыли и грязи. Кроме того, важно соблюдать чистоту поверхности почвы, поддона и самого горшка, чтобы там не завелись вредоносные организмы и насекомые.

Москвичам рассказали, как подготовить рассаду к дачному сезону. Традиционно в марте дачники начинают высаживать семена овощей и цветов. Главное в подготовке к дачному сезону — своевременно начать посадку, тщательно поливать растения и ухаживать за ними, а также заботиться об условиях. Об этом рассказала начальник производственного участка ГБУ «Озеленение» Юлия Руденко.

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