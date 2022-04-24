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В России могут наладить производство каменной бумаги

Александр Афонин

Общество
В России могут наладить производство каменной бумаги
Фото: Pixabay

Проект по производству каменной бумаги представят в России на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщил автор этой инициативы, экономист Алексей Елсуков в воскресенье, 24 апреля.

— Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу, — рассказал он.

Елсуков добавил, что опыт производства каменной бумаги уже есть в Японии. Наработки имеются также в Узбекистане и Турции.

Автор инициативы отметил, что перспектива относительно такой бумаги крайне велика. По его словам, запасы известняка в России неисчерпаемы. Такую бумагу не придется отбеливать, и она более устойчива к повреждениям. Ее можно использовать для всех видов печати, к тому же она экологична и биоразлагаема, передает РИА Новости.

Проблемы с офисной бумагой возникли в России в конце марта. 1 апреля в Минпромторге заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решен.

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