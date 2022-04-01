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Минпромторг сообщил о решении проблемы с дефицитом бумаги в России

Полина Долганова

Экономика
Минпромторг сообщил о решении проблемы с дефицитом бумаги в России
Фото: Pexels

В России решили вопрос с дефицитом бумаги. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

До этого гендиректор информационного агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, что рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения. Кроме этого, повлияло на ситуацию и нарушение производственных цепочек.

Специалист рассказал, что из-за западных санкций производство Светогорского ЦБК, расположенного в Ленинградской области, потеряло возможность использовать импортные химические реактивы. Из-за этого было приостановлено производство бумаги.

В пятницу, 25 марта, производители офисной бумаги в России заявили, что не повышали своих цен на нее. Они подчеркнули, что повышение стоимости товаров произошло ранее и осуществлялось в рамках рублевой инфляции и роста затрат. Сейчас цена за пачку офисной бумаги составляет почти две тысячи рублей, хотя раньше варьировалась в диапазоне до 600 рублей. Также поставщики добавили, что поставки товара не прекращались.

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