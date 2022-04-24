Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В технополисе «Москва» начали производить лекарства для терапии деменции

Александр Афонин

Город
В технополисе «Москва» начали производить лекарства для терапии деменции
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 апреля.

— Новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производитель препарата отметил, что продукт уникален своей комбинацией двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.

Препарат будет выпускаться в форме таблеток в четырех дозировках, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля стало известно, что в технополисе «Москва» начался выпуск лекарств для людей с онкозаболеваниями и ВИЧ. По словам Владимира Ефимова, препараты начали поставлять в регионы страны в рамках государственных закупок Министерства здравоохранения России.

Читайте также:
Владимир Ефимов технополис «Москва» Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте