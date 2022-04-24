В технополисе «Москва» начали производить лекарства для терапии деменции

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 апреля.

— Новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производитель препарата отметил, что продукт уникален своей комбинацией двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.

Препарат будет выпускаться в форме таблеток в четырех дозировках, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля стало известно, что в технополисе «Москва» начался выпуск лекарств для людей с онкозаболеваниями и ВИЧ. По словам Владимира Ефимова, препараты начали поставлять в регионы страны в рамках государственных закупок Министерства здравоохранения России.