Около 1,5 миллиона цветов распустится на ВДНХ к началу мая

Фото: М. Денисова / Mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ к началу мая распустится около 1,5 миллиона луковичных цветов. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

— К началу мая на ВДНХ распустится около 1,5 млн луковичных цветов. Среди них полмиллиона тюльпанов 65 сортов, сциллы, нарциссы и рябчики, — говорится в сообщении.

Тюльпаны сорта «шоувиннер» распустятся раньше всех. Их можно будет увидеть около памятника В. И. Ленину перед павильоном № 1 «Центральный». Отмечается, что у «Москвариума» вырастут розовые тюльпаны «джамбо пинк», в Рязанском сквере — красные «Абба», около фонтана «Дружба народов» — яркие оранжевые «принцессы Ирен».

Возле арки главного входа расцветут сциллы. Рядом с павильоном «Оптика» и в нальчикском сквере появятся бордовые рябчики.

К 1 мая на Центральной аллее высадят более 2,5 тысячи роз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в парке «Зарядье» стартует цветочное ландшоу «Волны цветения», десятая часть территории парка покроется «океаном цветов» с конца апреля до середины осени.