Глава МИД Австрии выступил против полноправного членства Украины в ЕС

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг на саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге выступил против полноправного членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

— Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества, — сказал он.

Глава МИД высказался за иные пути установления связей между Киевом и Брюсселем. Он призвал к большей гибкости.

Шалленберг посчитал, что необходима новая модель, отличная от полного членства, Европейской экономической зоны или соглашений об ассоциации для связи Евросоюза с другими странами, передает издание Lenta.Ru.

8 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что летом будет рассмотрена заявка Украины на членство в Евросоюзе. Она отметила, что процесс идет ускоренными темпами. Обычно проходят годы, прежде чем Евросовет принимает заявку. Киев сделал это за одну–две недели.