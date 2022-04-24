Народный календарь. Кого и зачем нужно облить водой в Поливальный понедельник, 25 апреля
Народно-православный праздник в честь весеннего обновления природы Поливальный понедельник отмечается в первый понедельник после Пасхи.
По традиции, в Поливальный понедельник обливают водой девушек. Считается, что это придает им еще больше красоты, здоровья и защищает от болезней. Также существует обряд поливать домашнюю скотину, кур, гусей, лошадей.
Со времен казачества сохранился обычай в этот день обливать водой девушек, которые хотят выйти замуж. Если парень окатит молодицу в Поливальный понедельник, то она выйдет замуж за любимого человека.
Приметы погоды:
Много паутины — к хорошему, жаркому лету.
Верба зацвела — к теплому лету.
Теплый день — к урожайному году.
Ива распушилась — холодов больше не будет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анфиса, Василий, Галактион, Давид, Иван, Мария, Марфа, Матвей, Сергей.