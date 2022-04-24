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Народный календарь. Кого и зачем нужно облить водой в Поливальный понедельник, 25 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Кого и зачем нужно облить водой в Поливальный понедельник, 25 апреля
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народно-православный праздник в честь весеннего обновления природы Поливальный понедельник отмечается в первый понедельник после Пасхи.

По традиции, в Поливальный понедельник обливают водой девушек. Считается, что это придает им еще больше красоты, здоровья и защищает от болезней. Также существует обряд поливать домашнюю скотину, кур, гусей, лошадей.

Со времен казачества сохранился обычай в этот день обливать водой девушек, которые хотят выйти замуж. Если парень окатит молодицу в Поливальный понедельник, то она выйдет замуж за любимого человека.

Приметы погоды:

Много паутины — к хорошему, жаркому лету.

Верба зацвела — к теплому лету.

Теплый день — к урожайному году.

Ива распушилась — холодов больше не будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кого и зачем нужно облить водой в Поливальный понедельник, 25 апреля

Именины отмечают: Анфиса, Василий, Галактион, Давид, Иван, Мария, Марфа, Матвей, Сергей.

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