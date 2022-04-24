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Около восьми тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за антироссийских санкций

Александр Афонин

В мире
Около восьми тысяч автомобилей застряли в Бельгии из-за антироссийских санкций
Фото: Анна Быкова

Около восьми тысяч автомобилей класса люкс застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за западных санкций. Машины готовились к отправке в Россию. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщило издание Wall Street Journal.

— Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции, — говорится в сообщении.

По словам директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса, скорее всего, автомобили еще долго никуда не перевезут. В связи с этим их продадут на других рынках, передает РИА Новости.

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкционных мер против России. Предлагается внести ограничение на импорт российского угля, наложить запреты на доступ российских судов в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией.

Кроме того, будут введены санкции на импорт в Москву авиационного топлива, сложную электронику и программное обеспечение.

Россия не сможет экспортировать древесину, цемент, удобрения и алкоголь.

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