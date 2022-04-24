Московские врачи вылечили от коронавируса 447 человека за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие 24 часа вылечили еще 447 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от инфекции вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 584 новых случая заражения COVID-19. Госпитализировали 134 москвича. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 93 человека, 18 пациентов скончались, передает оперштаб.

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что после майских праздников маловероятен всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, у москвичей выработался иммунитет, поэтому столичные службы здравоохранения уже работают вполсилы. Он напомнил, что недавно прошла волна заболеваемости штаммом «омикрон». Большинство людей перенесли ее бессимптомно. В связи с этим текущий уровень заболеваемости резко понизился.