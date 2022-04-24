Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса 447 человека за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 447 человека за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие 24 часа вылечили еще 447 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от инфекции вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 584 новых случая заражения COVID-19. Госпитализировали 134 москвича. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 93 человека, 18 пациентов скончались, передает оперштаб.

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что после майских праздников маловероятен всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, у москвичей выработался иммунитет, поэтому столичные службы здравоохранения уже работают вполсилы. Он напомнил, что недавно прошла волна заболеваемости штаммом «омикрон». Большинство людей перенесли ее бессимптомно. В связи с этим текущий уровень заболеваемости резко понизился.

Читайте также:
Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте