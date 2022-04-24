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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев острого гепатита неизвестной этиологии

Александр Афонин

Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев острого гепатита неизвестной этиологии
Фото: pixabay.com

По состоянию на 24 апреля, в России не зафиксированы случаи выявления заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В РФ по состоянию на 24 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения риска завоза не территорию страны заболевания принимается необходимый комплекс мер. Со странами, где выявлены случаи заболевания, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск их появления в России крайне низкий, передает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, 5 апреля Всемирной организации здравоохранения стало известно о 10 случаях выявления гепатита неизвестного происхождения в Центральной Шотландии. 21 апреля зарегистрировали не менее 169 случаев заболевания в 11 странах Европейского региона и в одной стране Американского региона.

После лабораторного исследования ученые исключили вероятность гепатита групп A, B, C, E и D.

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