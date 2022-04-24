Климова впервые за долгое время появилась на публике

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Екатерина Климова спустя почти месяц вновь появилась на публике.

Она перестала выходить на связь с поклонниками в своих соцсетях, но вышла в свет на премьере комедийного фильма «Артек. Большое путешествие». В новой картине Климова сыграла роль мамы одного из главных героев.

На премьере она появилась в бежевых брюках, светлой блузке, а из украшений на ней были серьги и кольцо из белого золота. Сам фильм выйдет на большие экраны 28 апреля. Помимо Климовой, в нем снялись Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Евгений Пронин и Виталий Безруков, передает New Inform.

12 апреля актриса Джада Пинкетт-Смит впервые появилась на публике после того, как ее муж артист Уилл Смит дал пощечину шоумену Крису Року на сцене во время вручения премии «Оскар». Пинкетт-Смит появилась на открытии Центра исполнительских искусств The Rhimes в Лос-Анджелесе. Фотографиями с мероприятия она поделилась в своих социальных сетях.

Киноакадемия США отстранила актера Уилла Смита от участия и посещения своих мероприятий на десять лет за инцидент на вручении премии «Оскар». Кроме того, представители киноакадемии назвали поведение Смита неприемлемым и опасным и извинились за то, что «не отреагировали должным образом», так как таких действий со стороны актера не ожидал никто.