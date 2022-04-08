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Киноакадемия США запретила Уиллу Смиту посещать ее мероприятия

Георгий Соланович

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Киноакадемия США запретила Уиллу Смиту посещать ее мероприятия
Фото: Вечерняя Москва

Киноакадемия Соединенных Штатов отстранила актера Уилла Смита от участия и посещения своих мероприятий на десять лет за инцидент на вручении премии «Оскар». Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе объединения.

— Сегодня правление (киноакадемии) приняло решение на десять лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате. Это касается церемонии вручения награды «Оскар» и не только ее, — отмечается в сообщении.

Кроме того, представители киноакадемии назвали поведение Смита неприемлемым и опасным и извинились за то, что «не отреагировали должным образом», так как таких действий со стороны актера не ожидал никто, передает РИА Новости.

Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок пошутил насчет «удивительной, очень короткой прически» жены Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос.

Смит сразу же встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем произнес еще несколько слов в адрес Рока, но в этот момент звук на трансляции отключили.

После инцидента Смит извинился перед самой академией и перед коллегами за свое поведение. 2 апреля актер по своей воле вышел из состава Академии кинематографических искусств и наук США.

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