Уилл Смит извинился перед киноакадемией за драку на премии «Оскар»

Фото: «Вечерняя Москва»

Американский актер Уилл Смит, получивший «Оскар» в номинации «Лучший актер» за работу в картине «Король Ричард», извинился перед киноакадемией за инцидент с комиком Крисом Роком на 94-й церемонии вручения премии в воскресенье, 27 марта.

Когда Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм», он пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем — произнес еще несколько слов в адрес Рока, но в этот момент звук на трансляции отключили.

Известно, что жена Уилла Смита страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, которое приводит к выпадению волос.

— Я хочу извиниться перед Академией. Я хочу извиниться перед всеми моими коллегами-номинантами. <...> Ты должен уметь заставлять людей сходить по тебе с ума. В этом бизнесе ты должен уметь делать так, чтобы люди относились к тебе неуважительно. И ты должен улыбаться и притворяться, что все в порядке, когда подобное происходит, — передает слова Смита «Известия».

До этого сообщалось, что кинокартина режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Фильм рассказывает историю о девочке, которая является единственным слышащим представителем своей семьи. Она устраивается петь в школьный хор, а после получает предложение поступить в музыкальную школу, что становится для нее сложным выбором между семьей и своей мечтой.

Большинство ролей в картине сыграли глухонемые актеры. Роль отца героини исполнил Трой Коцур, ранее получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.