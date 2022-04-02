Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после драки с Крисом Роком на премии «Оскар»

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Американский актер Уилл Смит по своей воле вышел из состава Академии кинематографических искусств и наук США после того, как во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» ударил по лицу актера и комика Криса Рока.

— Я не оправдал доверия со стороны академии. Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным, — заявил он в беседе с журналом Variety.

Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок пошутил насчет «удивительной, очень короткой прически» жены Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос.

Смит сразу же встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем произнес еще несколько слов в адрес Рока, но в этот момент звук на трансляции отключили.

После инцидента Смит извинился перед самой академией и перед коллегами за свое поведение. Актер подчеркнул, что в кинобизнесе необходимо уметь притворяться и улыбаться в любой ситуации, даже в такой, в какой оказался он сам.

Поступок актера осудили на родине, но нашлись и те, кто выразил Смиту поддержку. Так, российский актер Сергей Безруков написал, что Смит поступил так, как любой настоящий мужчина, окажись он на его месте.