Москвичам рассказали о главных событиях строительной сферы этой недели

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и скоропомощного комплекса при ГКБ имени С. П. Боткина продолжается в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 апреля.

Также подходит к концу строительство северо-восточного участка БКЛ. Готовность скоропомощного комплекса на территории Боткинской больницы составляет уже 57 процентов.

Там уже завершили монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадов и кровли, также идет отделка помещений. Отмечается, что комплекс будет уже готов до конца этого года.

На станциях БКЛ «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», готовность которых оценивается в более чем 85 процентов, выполняется архитектурная отделка и установка инженерных систем.

Кроме того, с начала года по программе реновации жилья были введены в эксплуатацию уже 11 жилых домов в Южном, Новомосковском, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Северном административных округах столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования. Среди них восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест.

При этом глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства детско-взрослой поликлиники в районе Свиблово. По его словам, внутренняя отделка в здании готова на 50 процентов.