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Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства в поликлинике района Свиблово

Араз Салехов

Город
Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства в поликлинике района Свиблово
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Уржумская улица, 4к1 Карта всех событий

Внутренняя отделка в будущей поликлинике района Свиблово готова на 50 процентов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Наполовину выполнена внутренняя отделка в будущей детско-взрослой поликлинике в районе Свиблово по адресу улица Уржумская, владение 4/1. Сейчас выполняются устройство фасада и монтаж инженерных сетей, — заявил он.

Также глава столичного департамента добавил, что общестроительная готовность медицинского учреждения составляет 67 процентов. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году.

Застройщиком при этом выступает АНО «РСИ». Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Общая площадь здания составляет 11 507 квадратных метров, говорится в релизе.

Помимо этого, Загрутдинов рассказал, что фасад и кровля скоропомощного стационарного комплекса на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина готовы на 80 процентов.

По его словам, комплекс включает в себя пять функциональных и два технических этажа.

Также стало известно о начале строительства детского сада на 125 мест в Восточном административном округе Москвы.

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