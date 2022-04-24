Упавшего в Москву-реку с электросамоката человека спасли в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 48 Карта всех событий

Столичные спасатели помогли упавшему в Москву-реку человеку. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в воскресенье, 24 апреля.

По данным ведомства, на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал об упавшем в Москву-реку человеке. Выехавшие на место спасатели нашли человека в воде и помогли ему подняться на борт катера.

Доставив пострадавшего на берег, спасатели передали его бригаде скорой помощи. Однако от госпитализации он отказался.

Как рассказал сам мужчина, он ехал по набережной на электросамокате. Пытаясь избежать столкновения с велосипедистом, он потерял управление и упал в воду, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого сообщалось, что сотрудники столичной поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы.

Сотрудники службы увеличили количество патрулирований и бесед с горожанами, которые отдыхают у водоемов. В профилактической работе с населением также участвуют волонтеры.