Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погода в России в последнюю неделю апреля будет изменчивой, а в начале мая ожидать тепла тоже не стоит. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в воскресенье, 24 апреля.

По его словам, в первую половину последней недели апреля в центре европейской России и в Москве будет по-настоящему майская погода. Ночами температура будет достигать 8–10 или 9–11 градусов, дневная — около 18 градусов. Однако уже ко второй половине недели температура опустится на четыре градуса ниже нормы.

— 1 мая будет достаточно прохладно. Во второй половине недели в Центральной России будут заморозки при температуре от минус двух до плюс трех градусов, — отметил Вильфанд.

Особо изменчивой, уточняет синоптик, погода будет в эти дни на Урале. Однако осадков в регионе во второй половине недели не ожидается, передает Ura.ru.

До этого Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе. Он сообщил, что следующая неделя в столице начнется с погоды, которая характерна для конца мая: воздух днем будет прогреваться до плюс 18–19 градусов. В среду днем, 27 апреля, температура резко упадет до плюс 5–10 градусов, конец месяца будет холодным.