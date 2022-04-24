Синоптик предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Следующая неделя в столице начнется с погоды, которая характерна для конца мая, — воздух днем будет прогреваться до 18-19 градусов. В среду днем, 27 апреля, температура резко упадет до плюс 5-10 градусов, и конец месяца будет холодным. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В понедельник, 25 апреля, совсем теплая погода —17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник, 26 апреля, аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов, — рассказал он.

Синоптик отметил, что 27 апреля в Москве резко похолодает. Температура ночью будет плюс 5-6 градусов, днем — 10-12 градусов тепла.

Вильфанд добавил, что в дальнейшем похолодание продолжится. В четверг, 28 апреля, в Москве столбики термометров ночью будут опускаться до нуля градусов, а в области — даже до отрицательных значений, передает ТАСС.

Синоптики предупредили о наступлении заморозков в Москве. В столичный регион во второй половине следующей недели придет похолодание.