Мясников объяснил, о чем сигнализирует опухание рук и ног

Фото: Youtube / Россия 1

Опухание конечностей может указывать на появление тромбоза. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что любой тромб таит в себе смертельную опасность. Кровяной сгусток может образоваться в глубоких или поверхностных венах.

В зависимости от этого фактора подбирается лечение. Именно поэтому, если человек обнаруживает у себя опухание конечностей, он должен срочно обратиться за помощью к врачу, передает слова Мясникова ФАН.

Флеболог Людмила Лапа перечислила симптомы образования тромба в легких. Она отметила, что основными симптомами болезни могут быть болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, цианоз — синюшность кожных покровов и слизистой.

До этого сосудистый хирург Винсент Нури рассказал, что одним из наиболее распространенных признаков образования тромба является покраснение кожи. По словам врача, тромбы чаще всего образуются в области голени и бедра.

Появление температуры, отеков и болевых ощущений может говорить об образовании тромба. Эксперт добавил, что в руках они появляются реже, чем в ногах. Сигналом появления тромба служит боль при сгибе запястья или движении локтя.